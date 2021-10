Mueren once estudiantes al caer a un río en Indonesia

Al menos once estudiantes murieron tras caer a un río de la isla indonesia de Java cuando participaban en unas tareas de limpieza del cauce, informaron este sábado fuentes de la agencia de emergencia.

Un grupo de 21 estudiantes, cuya edad no ha trascendido y que no llevaban chalecos salvavidas cuando sucedió el accidente, se encontraban en cerca de un barranco cuando, por motivos no precisados, se precipitaron a las aguas del río Cileueur, en la provincia de Java Occidental, recoge el portal de noticias Tempo.

“El clima era bueno y no hubo crecidas repentinas», dijo Deden Ridwansyah, director de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Bandung.

“Los niños que se ahogaron estaban agarrados los unos a los otros de la mano. Uno resbaló y los demás lo siguieron», añadió el funcionario.

SAR gabungan melakukan pencarian & evakuasi para siswa Mts Harapan Baru yang tenggelam saat mengikuti kegiatan susur sungai di Sungai Cileuer, Cijantung, Kab. Ciamis, Jabar. Menurut Kepala Basarnas Jabar, Deden Ridwansyah, 10 anak meninggal dunia, Jum'at (15/10/2021). (Ens) pic.twitter.com/dyvuMRd1vQ — Elshinta Bandung (@ElshintaBandung) October 15, 2021

La fuerte corriente arrastró a las víctimas, que perecieron ahogadas, y dificultó los intentos de salvamento.

La Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) indicó que los otros 10 estudiantes fueron rescatados con vida.

Los jóvenes formaban parte de un grupo de 150 estudiantes de un instituto islámico de la ciudad de Ciamis. Todos participaban el viernes 15 de cotubre en una campaña de limpieza del cauce del rio, apunta el citado medio.

EFE