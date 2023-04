El presidente de la Asamblea habla de la muerte cruzada

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, se refirió, este martes 18 de abril del 2023, a las declaraciones del presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre la posibilidad de aplicar la muerte cruzada ante la complicada situación política que vive el Ecuador.

Saquicela cuestionó que en este momento se hable de disolver el Legislativo y no se haya realizado hace un año o seis meses cuando habían conflictos por la Ley de Inversiones y añadió: «¿Por qué esperar el último día para ver si hay o no los votos?».

«No es congruente con lo que dice la realidad constitucional (…) No podemos abusar de la ley y la constitución en este país», enfatizó.

El Primer Mandatario, en una entrevista con el medio británico Financial Times, aseguró que disolverá el Legislativo y convocará a elecciones anticipadas si intentan censurarlo. No obstante, no descartó ganar suficientes legisladores para que voten en contra de su destitución y censura.

Tras el inicio del proceso de juicio político a Guillermo Lasso, el tema de la muerte cruzada tomó relevancia. Algunos asambleístas, entre ellos Viviana Veloz, una de las interpelantes, han asegurado que el Presidente no tienen las causales para llevarlo a cabo la muerte cruza. Mientras que para otros, como Fernando Villavicencio, son partidarios de que esta medida puede solucionar el conflicto político del país y no habría ningún impedimento.

En el artículo 148 de la Constitución se indica que «la Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna».

