Cinco muertos y cerca de seis heridos en tiroteo en Louisville, EE.UU.

Un tiroteo ocurrido este lunes 10 de abril del 2023 por la mañana en el centro de la ciudad estadounidense de Louisville causó múltiples víctimas. Así lo informaron medios estadounidenses y la Policía local.

El tiroteo se produjo en un edificio del centro que, según algunos medios locales, es la sede de un banco.

«Cinco personas han muerto en total. Al menos seis personas más han sido transportadas» al hospital, informó la policía de Louisville en Twitter.

«En estos momentos desconocemos en qué estado se encuentran» las personas hospitalizadas, afirmó Paul Humphrey, oficial de policía de la ciudad, en rueda de prensa.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, anunció en redes sociales que se dirige al lugar del suceso. Mientras, el alcalde de la ciudad, Craig Greenberg, pidió a los ciudadanos que se mantengan alejados de esta zona.

BREAKING: An active shooting is underway at and around the Old National Bank in downtown Louisville. Details:



– Authorities say this is another ‘Mass casualty incident’. Multiple casualties confirmed.



– Officers heard yelling: “Active shooter at the bank” as he told traffic… pic.twitter.com/YRsVRzWcGq