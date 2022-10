Un pistolero abrió fuego este lunes 24 de octubre de 2022 en una escuela de St. Louis, en el estado de Missouri (EE.UU). Este nuevo tiroteo en un centro educativo estadounidense registra, al momento, tres fallecidos, incluido el supuesto atacante, y al menos seis heridos de bala, según el Departamento de Policía Metropolitana de la ciudad.

El teniente coronel Michael Sack, durante una conferencia de prensa, confirmó que entre los fallecidos está una maestra y estudiante adolescente. La primera murió en un hospital local y la segunda fue declarada muerta en la escena.

🧵2/ I’ve seen gang unit & FBI on scene.



Kids whose parents aren’t here are being bussed to Gateway. @stlpublicradio pic.twitter.com/JwXrJm46Oh