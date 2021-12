Mujer celosa obliga a su novio a hablar con ella durante todo su turno de trabajo

Esta es la historia de una mujer que ha sido tildada de «loca» en las redes sociales tras compartir como obliga a su pareja a reportarse con ella desde su lugar de trabajo.

La mujer ha compartido un video señalando como obliga a su novio a que la llame constantemente por FaceTime mientras trabaja en un local de Amazon.

«Mi novio necesita hablar conmigo durante todo su turno de 12 horas. NO PORQUE no confío en él, sino porque no confío en las mujeres», se lee en el clip de TikTok.

En el video la mujer se identifica como Nela y llaga al extremo de señalar que ella podría dejar su actual empleo para ir a trabajar junto a su novio en la tienda tecnológica.

Las redes no tardaron en mostrar su indi9gnación ante el hecho que han tildado de muy tóxico.

Muchos opinan que la mujer que padece de esta obsesión con su novio está poniendo en riesgo el trabajo de su pareja y otro usuario de la red se animó a pedirle que «libere» a su novio y busque ayuda para su obsesión.

«Probablemente podrías cocinar un huevo en su teléfono», bromeó un usuario, refiriéndose a lo caliente que debía estar la batería.

Otra persona recalca que «si no hay confianza en una relación, esta no funcionará».

Desde que fue publicado el mes pasado, el video ha acumulado más de 6 millones de visualizaciones y más de 32.000 comentarios.

Recientemente, Nala publicó una segunda parte y declaró que lo hacía «para saber que no está coqueteando con otras chicas».

Mire también