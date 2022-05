Mujer fingió ser hombre por 36 años para cuidar a su hija

En la India, una mujer de 57 años se hizo pasar por hombre durante 36 años para poder cuidar a su hija con más seguridad y evitar el acoso.

Petchiammal, como se identificó la mujer proveniente de la aldea de Kattunayakanpatti, ubicada a 30 km de la ciudad de Thoothukudi (India), reveló que tuvo que convertirse en hombre después de la repentina muerte de su esposo.

Su marido falleció de forma repentina después de 15 días de la boda cuando ella tenía 20 años. En ese entonces, estaba embarazada y esperando a su hija Shanmugasundari.

Ella no quería casarse nuevamente, por lo que decidió salir adelante por su cuenta y conseguir un trabajo. Sin embargo, le resultó muy complicado mantener y cuidar a su hija con una sociedad patriarcal.

Petchiammal comenzó a trabajar en «obras de construcción, hoteles y salones». Pero de inmediato empezó a ser víctima de acoso laboral.

«Decidí no volver a casarme. Pero criar a una niña sola resultó ser difícil. Trabajé en obras de construcción, hoteles y salones de té. Pero sufrí acoso en todos estos los lugares», contó a los medios locales.

Ante la difícil situación y con gran desesperación, decidió mudarse, cambiar su aspecto físico y se rebautizó a sí misma como Muthu. La mujer india confesó que solo sus parientes cercanos en casa y su hija sabían que era una mujer.

A pesar de que su hija ya creció y está casada, Petchiammal no está lista para cambiar su aspecto. «Esta identidad garantizó una vida segura para mi hija. Seguiré siendo Muthu hasta que muera», enfatizó.

La mujer contó a The New Indian Express que actualmente no tiene casa ni una estabilidad económica y necesita ayuda.

«No tengo una casa ni tengo ahorros. No puedo solicitar el certificado de viudez también. Como soy demasiado mayor para trabajar, solicito al gobierno que me ofrezca alguna ayuda monetaria», dijo.