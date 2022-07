Su nombre es Char Grey, de 23 años, y vive con su esposo Callum, de 28 años. El esposo mantiene un nivel alto en su libido, por lo que siempre quiere tener sexo con su esposa. Preocupada porque hay días que no quiere complacer a su marido, Char le compró una muñeca sexual que se parece a ella para quitar la presión si ella no está de humor.

El caso es nombrado en The Independent y describe la dinámica de este peculiar matrimonio. La muñeca sexual se llamada ‘Dee’ y se mantiene en el dormitorio para ‘condimentar las cosas’ y como una alternativa a tener un trío con otra persona.

La pareja se gana la vida con Only Fans. En un punto hablaron de explorar el sexo en grupo, pero Char tenía reservas y estaba preocupada de que podría ponerse celosa. La alternativa fue comprar una muñeca sexual para seguir con los planes e inclusive yendo más allá.

PHOTOS: Wife Buys Sex Doll To Satisfy Husband's Libido



A wife, Char Grey, in the UK has bought a sex doll named Dee, in order to satisfy her husband’s high libido. pic.twitter.com/XgAvq5ASDL — Punch Newspapers (@MobilePunch) July 18, 2022

Ahora tratan a ‘Dee’ como una persona real. Visten a la muñeca con lencería y vestidos blancos, la llevan a pasear en coche y hasta acompaña a la pareja cuando ven su programa favorito. Dicen estar conscientes de que la relación con la muñeca puede ser vista de forma negativa, pero ‘no les importa lo que piensen’ ya que ‘funciona para ellos’.

Char dijo: «Estábamos hablando de condimentar las cosas y tener un trío o cuarteto, pero como la mayoría de las chicas, me preocupaba que me costara ver a Callum con otra mujer. La mujer sostiene que fue una decisión conjunta comprar una muñeca sexual, pero ‘fue la mejor decisión y definitivamente ha mejorado nuestra vida sexual’.

Asimismo, Char explica que se siente genial porque Callum tiene un impulso sexual alto y si no estoy de humor tiene a Dee ahí. “A los dos nos encanta experimentar con ella, y ella se une regularmente a nuestras sesiones de vapor también”, agrega.

«Ella no es ‘solo una muñeca’, dice la pareja. Previamente ya adquirieron otra muñeca pero no funcionaba para ellos porque se parece a Char. La muñeca sexual Dee hace apariciones regulares en su página Only Fans y la esposa insiste en que, como su marido tiene un impulso sexual más alto que ella, “es genial que tenga a Dee cuando no quiero tener sexo”.

Con información de | The Independent/