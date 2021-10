Mujer logra escapar de un hombre que la persigue hasta su departamento

Un video de las cámaras de seguridad de un edificio del Bonx, Nueva York, muestra el angustiante momento en que una mujer logra escapar de un hombre que la persiguió hasta su departamento.

Las imágenes que fueron registradas por las cámaras de video del edificio de apartamentos fueron publicadas por la cuenta de Twitter NYPD Crime Stoppers el 5 de octubre.

En el video de 24 segundos se observa como la víctima de manera apresurada intenta ingresar a su departamento. Inmediatamente, el sujeto corre por el pasillo, pero la mujer consigue cerrar la puerta a tiempo.

El hombre permanece por unos segundos en el pasillo, intenta forzar la manija e incluso toca el timbre. Al no conseguir ingresar al departamento, abandona el lugar.

WANTED for an Attempted Burglary on 9/23/21 @ 2:00 AM, vicinity of E. 168 St. & Sherman Ave. #Bronx @NYPD44Pct. Individual followed female victim and attempted to gain access to her apartment. Reward up to $3500 Seen them? Know who they are? Call 1-800-577-TIPS or DM us! pic.twitter.com/Tff0WDYyKh