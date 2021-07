Mujer murió aplastada por seis pantallas de karaoke

Un cumpleaños terminó en tragedia, el hecho sucedió en Rusia, cuando una mujer acudió a festejar sus 35 años junto a sus amigos en un local de Siberia.

Tatiana Pokhorenko falleció luego de ser aplastada por seis pantallas de un karaoke, el lamentable momento quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento

En las imágenes se ve cómo la mujer se encontraba bailando bajo los televisores, justo en el momento en que los encargados del karaoke comenzaron a elevarlos para dejar más espacio.

Horrifying moment woman was crushed to death by giant 440lb karaoke TV screens while celebrating her birthday is revealed as Russian nightclub owner is given suspended sentence

Tatiana Pokhorenko, 35, was killed on dance floor of club in Surgut, Russia pic.twitter.com/HNpZIQ2gIv