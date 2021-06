Mujer recupera su billetera perdida hace 46 años

Una mujer de Ventura recuperó la billetera que perdió hace 46 años en esa ciudad del sur de California , luego de que un empleado que trabajaba en remodelar el histórico teatro Majestic la encontró dentro de un espacio para cables.

“Nunca me lo hubiera imaginado”, comentó Tom Stevens tras hallar la billetera entre viejas envolturas de dulces, talones de boletos y latas de refresco.

Stevens le dijo al periódico Ventura County Star que recurrió a las redes sociales para tratar de localizar a la dueña de la billetera con base en las pistas que encontró en ella, incluyendo viejas fotografías, un boleto de un concierto de Grateful Dead de 1973 y una licencia de conducir de California para Colleen Distin que expiró en 1976. No había dinero.

“¿Alguien conoce a Colleen Distin?”, preguntó en la cuenta del teatro en Facebook. “Mientras estábamos haciendo algunas labores de mantenimiento encontramos su billetera. Hay varias fotografías de personas, y están muy bonitas, también de esa época. Alguien podría quererlas. Así que si eres ella, o si conoces a Colleen, ¡escríbenos y la tendremos aquí para ti!”

La jefa de Stevens, Loanne Wullaert, sugirió publicar la información de la billetera en las redes sociales.

How cute is it that the @VenturaTheater found an old wallet while doing maintenance and it’s from 1970-something but they’re still tryna find her!?



Anyone know Colleen Distin? #Ventura pic.twitter.com/QU2rn49kjN