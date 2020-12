Mujer se embaraza a los 62 años con los óvulos donados por su hija

0 1

Kathy Blattner está desafiando todas las reglas de la medicina reproductiva al prepararse para recibir a su tercer hijo. Blattner está embarazada a los 62 años de edad.

La mujer de Illinois tendrá una bebé con los óvulos donados por su hija quien, por cierto, también está en cinta.

Embarazo con óvulos donados

Además no es la primera vez que se embaraza con óvulos donados. Según un reporte de la cadena Kxan, Blattner conoció a su actual esposo cuando ambos estaban en sus 40, pero no pudieron tener bebés porque los óvulos de ella ya no eran viables, así que recibió óvulos donados por una prima y, mediante fertilización in vitro, tuvo un hijo cuando tenía casi 50 años.

Hace dos años, cuando tenía 60, Sarah Utz, hija de su primer matrimonio, le donó varios óvulos.

Gracias a ello Kathy hoy tiene un niño de dos años y espera a una bebé que nacerá en abril, con lo que se convertirá en una de las mujeres de mayor edad en dar a luz en Estados Unidos.

Problemas de fertilidad

Para Blattner no fue fácil encontrar un médico que atendiera sus problemas de fertilidad, pues por su edad la consideraban poco apta para lograr un embarazo exitoso.

Sin embargo, el doctor Sherman Silber la encontró en buen estado de salud y con los medios económicos y emocionales para hacer cargo de un bebé, a pesar de su edad.

“Las mujeres mayores, en promedio, tienden a tener bebés más seguros e inteligentes, y eso se debe a que se centran en el bebé en los primeros años de vida, cuando todo sucede”, le dijo Silber a la publicación, y cuestionó por qué las mujeres mayores suelen considerarse no ser aptas para concebir mientras los hombres mayores pueden hacerlo sin controversia hasta los 90 años.

Por su parte, las pautas éticas de la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva señalan que las mujeres mayores de 55 años no deben dar a luz, pues entraña un alto riesgo para ellas y para los bebés; además es más probable que los padres mayores mueran antes de que el bebé sea adulto.

