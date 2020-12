Mujer se lleva a su casa un objeto sin saber que era una granada

Una granada de la segunda guerra mundial fue encontrada en las playas de Reino Unido por una mujer y su hija.

Jodie Crews, de 38 años, y su hija Isabella, de 8, encontraron en las orillas de una playa del Reino Unido un objeto extraño y lo recogieron porque pensaron que se trataba de un fósil.

Las dos tenían la costumbre de levantar objetos extraños porque son muy artísticas y los usaban en manualidades u otros motivos decorativos, pero esta vez se trató de una granada que data de la Segunda Guerra Mundial.

Jodie levantó el objeto sin saber lo que era e incluso pidió ayuda en las redes sociales para identificar qué era lo que habían encontrado, sin saber que se trababa de una granada que no había explotado desde la época de la guerra.

Como las respuestas de redes no le entregaron información detallada decidió llevarse el objeto a su casa, pero la granada estalló en la cocina del lugar.

