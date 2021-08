Mujer sobrevivió al COVID-19 pero al regresar a su casa encontró una trágica escena

Una mujer oriunda de Florida, Estados Unidos, sobrevivó al covid-19, pero al volver del hospital encontró a su esposo muerto en su vivienda.

Lisa Steadman de 58 años, abandonó el hospital con gran emoción tras superar la enfermedad, pero jamás imaginó que al llegar a su residencia todo se convertiría en una pesadilla. Ron Steadman, su esposo, también estaba contagiado de covid-19, pero no fue necesario hospitalizarlo por lo que permaneció en su vivienda.

“Lo enviaron a casa con medicinas y esas cosas porque no estaba angustiado ni nada por el estilo. Era como si tuviera un resfriado fuerte”, dijo.

Durante la primera semana, que permaneció en el hospital, se comunicó diariamente con su esposo. Sin embargo, con el pasar de los día, Ron tenía actitudes extrañas y evitaba conversas con ella. En muchas ocasiones le habría dicho que su celular presentaba problemas de batería y así evitaba comunicarse.

Pese a las explicaciones, Lisa no se quedó tranquila, por lo que llamó a la policía para que se percataran del estado físico y emocional de su pareja. Los policías se dirigieron al domicilio, donde lo encontraron algo débil pero, aparentemente, nada preocupante.

La mujer recibió el alta tras superar el covid-19 y se dirigió a su casa. «Podía escuchar a nuestros perritos. Estaban todos juntos en el dormitorio, los perros y él. Abrí la puerta y él estaba allí, en la cama fallecido«, relató Lisa.

«Fue como entrar en una película de terror. Desearía no haberlo visto nunca así. No puedo sacar esa imagen de mi mente. Ojalá nunca lo hubiera encontrado así. Dicen que murió de problemas relacionados con covid-19 porque saben que tenía la enfermedad. No saben si tuvo un ataque cardíaco o si tuvo una embolia. No lo saben”, sostuvo la mujer a Fox 13.