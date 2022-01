Mujer terminó con “el peor tatuaje de su vida” por una confusión

Realizarse un tatuaje se ha convertido en una verdadera tendencia durante los últimos tiempos, muchos lo hacen por motivos sentimentales o simplemente por gusto

Sin embargo, no todo sale bien , existen muchos casos en que los tatuadores realizan un trabajo distinto a lo que los clientes les solicitan

Este sería el caso de una tiktoker de Estados Unidos que pidió un tamaño exclusivo para su tatuaje pero el resultado fue todo lo contario

Ella pidió un teléfono móvil, en homenaje al mítico tema Missed Calls de Mac Miller y solicitó que lo quería en tamaño 2 por 3

ERROR

Un primer plano del tatuaje reveló que, efectivamente, el artista había escrito «2×3» en la pantalla del celular, sin darse cuenta de que era una referencia de tamaño

«Sé que soy estúpida, sé que fue mi culpa, pero tengo 16 tatuajes, como si hubiera pasado por esto antes”, dijo la joven en un video

«Cuando me estaba haciendo el tatuaje me hizo tumbarme con el brazo completamente doblado hacia un lado raro. Cuando miré por encima era, más que nada, su cabeza, no podía verlo realmente«, explicó

Después del terrible error la joven corrió con suerte y logró que un artista arreglara su tatuaje