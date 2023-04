El hallazgo de tres mujeres asesinadas y enterradas en Quinindé, provincia de Esmeraldas, ha causado conmoción a nivel nacional. Videos, fotografías y especulaciones en torno a la vida de las jóvenes de entre 19 y 22 años se han viralizado en redes sociales.

En uno de los clips virales, Yuliana M., una de las víctimas de este atroz crimen, aparece cantando junto a un hombre, quien asegura que su imagen ha sido manchada por comentarios mal intencionados tras su difusión. En rueda de prensa, Roberto Carlos Z., como se identificó, se pronunció sobre los comentarios en redes sociales.

Las imágenes fueron grabadas en su celebración de su cumpleaños el 30 de marzo en un restobar de Santo Domingo, a la cual asistieron varios familiares y amigos, y publicadas en su cuenta personal de Facebook. El abogado de 36 años aseguró que Yuliana asistió acompañada de su tía, quien es su amiga, con el objetivo de amenizar la reunión con la interpretación de ese y otros temas musicales.

Su defensa indicó que la vitalización de ese video ha causado un daño irreversible en su imagen, pues se ha prestado para especular sobre su vida, incluso vincularlo con situaciones que ponen en riesgo su vida.

Lea también:

Además, dijo que se encuentran colaborando con la Policía Nacional y familiares para que se investigue el atroz cirmen. También dijo que se colocarán las denuncias correspondientes por las afectaciones causadas y que se pedirá que se incluya en el programa de protección a víctimas y testigos.

«Él se encuentra preocupado no solo por el proceso jurídico al que se puede vincular, sino también por su vida. Vamos a seguir las acciones legales y presentar las denuncias correspondientes. Se está perjudicando la honra de un ciudadano. No se puede hacer eso «, ratificó su abogado.

Asimismo, aprovechó para terminar con los comentario inapropiados sobre su gorra en torno al asesinado de las jóvenes halladas muertas en Esmeraldas. «Esa gorra no tiene ningún significado y por eso se lo quiere vincular con este terrible asesinato», añadió.

Finalmente, Roberto Carlos expresó su preocupación por el daño causado a él y su familia. «A lo único que me dedico es a trabajar, a mi familia y hacer el bien. Me siento preocupado por lo que está pasando. Lo único que ocasionaron es morbo, difamación y poner mi vida en riesgo. El daño que me causaron ya está hecho. Mi vida corre peligro«.

También en Teleamazonas: