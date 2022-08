Mujeres embarazadas, con hijos, casadas o divorciadas podrán competir en Miss Universo

La organización Miss Universo informó que a partir del próximo año los requisitos serán menos exigentes sobre el estado civil o materno de las participantes.

Desde el siguiente año, las mujeres que estén casadas, divorciadas, que tengan hijos e incluso que se encuentren embarazadas podrán participar en el certamen.

La decisión, de acuerdo Amy Emmerich, CEO de la organización, se tomó luego de que Miss Universo realizará encuestas entre los seguidores del certamen y directores de la franquicia. Sondeo donde se reveló un mayor índice de personas que estuvieron de acuerdo en que los requisitos fueran más relajados, señala el portal Infobae.

«A pesar de la diferencia de nuestras culturas y creencias, esto permite a todas las mujeres poner su destino en sus propias manos y nos acomodaremos a quien sea Miss Universo en consecuencia. Esperamos seguir acogiendo a más mujeres con aspiraciones en nuestra comunidad como resultado de estos últimos cambios», se lee un comunicado oficial que envió a diferentes delegaciones del mundo.

En un mensaje por la delegación colombiana de Miss Universo se reafirmó la nueva normativa y además se celebró que en la edición 72 esta «abanderando la inclusión». La delegación de México también dio a conocer la noticia, sin dar mayores detalles ni comenatrios sobre el tema.

REACCIÓN A LOS CAMBIOS DE MISS UNIVERSO

La decisión de la organización generó múltiples reacciones en redes sociales. Algunos internautas celebraron los cambios, mientras que otros señalaron que la flexibilización de los requisitos afectará a la imagen del certamen.

«Me agrada la idea, hay tantas mujeres valiosas, ejemplos de vida, inteligentes, que no pierden valor por ser madres o haber tenido matrimonios»; «Miss Universo dejará de ser lo que era, pasará a ser otra cosa en tv»; «La locura no tiene límites»; «El verdadero progresismo. Amo este momento de la historia»; «Me parece maravilloso. Lo increíble e indignante es ver la reacción sexista, machista y excluyente de los fanáticos hombres del concurso»; «Miss Universo pierde su esencia!»; «Para eso está Mrs World, certamen para señoras», son algunos de los comentarios.

Incluso hubo quienes enfatizaron que la decisión se enmarcaría en una estrategia pues el certamen ha perdido seguidores.

UN FUTURO FORJADO POR MUJERES

El cambio de los requisitos se da en medio de una trasnformación de imagen del certamen pues desde hace varios meses la organización trabaja «para abogar por un futuro forjado por mujeres».

«Creemos que una mujer segura de sí misma puede cambiar el mundo, y el primer paso es mostrarse como uno mismo hermoso y auténtico», es uno de los tantos mensajes que la organización ha publicado en sus redes sociales.

Esta campaña se fortaleció tras la oleada de críticas a la actual Miss Universo, Harnaaz Sandhu, quien sufre un aumento de peso por sus alergias alimentarias.