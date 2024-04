El domingo 21 de abril de 2024 se llevará a cabo la consulta popular y referéndum. Los ecuatorianos decidirán sobre 11 preguntas planteadas por el Gobierno.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) establece multas para quienes no asistan a votar o no conformen las juntas receptoras el voto. También serán sancionados quienes abandonen una mesa electoral o no hayan sido capacitados.

Ley Seca

La norma prohíbe la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas. La restricción iniciará al mediodía del viernes 19 de abril y terminará a la misma hora del lunes 22 de abril de 2024, según determina el artículo 123 del Código de la Democracia.

Lea también:

El incumplimiento de esta ley es sancionado con una multa equivalente al 50% de un Salario Básico Unificado (SBU), es decir, 230 dólares. Si una persona se presenta a sufragar en estado de embriaguez podría enfrentarse a esa sanción.

Las intendencias de Policía junto a las entidades de control de cada Municipio ejecutarán controles e establecimientos donde se expendan y comercialicen bebidas alcohólicas, pero también en las diferentes zonas de esparcimiento como discotecas, bares y otros.

No ir a votar

En Ecuador el voto es obligatorio para los ciudadanos de 18 a 65 años. Para los jóvenes desde 16 años o personas mayores de 65, el voto es facultativo, es decir que pueden o no acudir a las urnas.

Quienes estén obligados a asistir y no lo hagan enfrentarán una multa de 46 dólares, correspondiente al 10% de un Salario Básico Unificado (SBU). Estos valores se acumulan si la infracción se comete más de una vez.

Miembros de Junta Receptora del Voto

Estudiantes, trabajadores del sector público y otras personas 285 917 personas fueron notificadas para conformar una Junta Receptora del Voto (JRV). Antes de las elecciones debían cumplir con un proceso de capacitación planificado por el CNE.

En caso de no asistir a las clases pactadas, la persona deberá enfrentar una sanción de 46 dólares, lo que significa el 10% de un Salario Básico Unificado (SBU).

Los ciudadanos que fueron notificados para conformar una JRV, deben acudir y cumplir con esa tarea. De no hacerlo, deberán pagar la multa de 69 dólares, equivalentes al 15% de un SBU.

El peor de los casos es que uno de los miembros abandone la JRV en medio de la jornada. A ellos se les aplica la sanción más drástica que asciende entre 11 a 20 SBU. Es decir, entre 5 060 y 9 200 dólares.

Consulte multas pendientes

El CNE registra en su sistema las multas de las personas que han incurrido en alguna infracción electoral. El valor correspondiente puede cancelarse en las Delegaciones provinciales de la autoridad electoral ecuatoriana.

Es necesario portar la cédula de identidad y se recibe un certificado provisional, para los trámites que aún lo requieren.

Los usuarios pueden consultar los valores pendientes de pago a través de la página web del CNE, unicamente con el número de cédula y la fecha de nacimiento.

También en Teleamazonas: