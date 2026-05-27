En helicóptero y con Neymar entre algodones: Así concentra Brasil para el Mundial 2026

Con Neymar entre algodones, la selección de Brasil comenzó este miércoles 27 de mayo su concentración para la Copa del Mundo 2026, en la que buscará un nuevo título mundial que se le resiste desde hace 24 años.

Los futbolistas de la Canarinha llegaron en helicópteros al complejo de entrenamientos de Granja Comary, en Teresópolis, cerca de Río de Janeiro, para comenzar a trabajar a las órdenes de Carlo Ancelotti, a falta de 15 días para la inauguración de la Copa del Mundo.

"Ya todos los atletas se reportaron en Granja Comary", informó la Confederación Brasileña de Fútbol.

Están concentrados casi todos los 26 jugadores convocados que buscarán el hexacampeonato mundial.

Las excepciones son Marquinhos, del Paris Saint-Germain, y Gabriel Magalhães y Gabriel Martinelli, del Arsenal, quienes están con sus equipos para jugar el sábado la final de la Liga de Campeones de Europa en Budapest.

Neymar llega en medio de dudas sobre su estado físico, tras un golpe en la pantorrilla derecha que le dejó fuera de acción en los últimos partidos de su club, el Santos, en la liga brasileña y la Copa Sudamericana.

Máximo anotador histórico de la selección de Brasil, con 79 goles, el astro de 34 años fue la sorpresa del listado de Ancelotti para el Mundial de Norteamérica, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

No juega con la camiseta verdeamarela desde octubre de 2023, cuando se lesionó de gravedad.

Todos los jugadores pasan por pruebas médicas en el primer día de concentración.

El domingo, Brasil jugará un partido amistoso contra Panamá en el estadio Maracaná, en Río, para despedirse de su afición antes de viajar a Nueva Jersey, Estados Unidos, donde establecerá su base de operaciones mundialista.

El 6 de junio, el Scratch tendrá otro amistoso contra Egipto, en Cleveland, su último examen antes del Mundial.

Brasil debutará el 13 de junio contra Marruecos en el Grupo C, que completarán Haití y Escocia, adversarios a los que se enfrentará los días 19 y 24 de ese mes.