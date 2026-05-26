'Es el momento' de Lamine Yamal, dice De la Fuente a las puertas del Mundial

El seleccionador español, Luis de la Fuente, se mostró convencido este martes 26 de mayo de que el Mundial de 2026 "es el momento" del joven delantero Lamine Yamal.

"Es un chico muy joven, 18 años, pero con una gran madurez futbolística y que sabe que es su momento", dijo De la Fuente en un desayuno informativo.

"Lamine está ilusionadísimo, con unas ganas tremendas", añadió el seleccionador español sobre el delantero del Barcelona.

De la Fuente insistió en que uno nunca sabe lo que va a pasar, por lo que instó a Lamine Yamal a aprovechar las buenas ocasiones.

"Este es su momento. Lamine es muy bueno, y será mejor en la medida en que sus compañeros le hagan rendir a mayor nivel", dijo De la Fuente, que considera que España tiene "muchos de los mejores jugadores del mundo en diferentes demarcaciones".

Al igual que hizo el lunes, De la Fuente se mostró optimista con la recuperación de Lamine de la lesión muscular que le impidió jugar los últimos partidos de la temporada.

"En los cálculos que tenemos, todos van a llegar yo creo; soy muy optimista, creo que estarían disponibles para el primer partido", explicó el seleccionador español, en referencia a Lamine y otros jugadores como Nico Williams.

"Ahora, ya se valorará si es interesante que juegue en ese partido" contra Cabo Verde el 15 de junio, con el que España iniciará su periplo mundialista.

"En nuestra prudencia también, nuestra mirada va más allá del primer partido y también del segundo... Entonces, si hay que esperar un poquito más, se esperará", advirtió.

De la Fuente calificó el próximo Mundial de histórico "en el sentido de que hay realmente siete, ocho, diez selecciones con posibilidades reales de ser campeonas del mundo".

"Creo que esa circunstancia no se había dado nunca en la historia de un campeonato del mundo, pero estamos entre ellas claro", admitió, destacando también las dificultades de un torneo en Estados Unidos, Canadá y México.

"Hay que ir preparados y mentalizados" para muchos viajes en avión con poca recuperación, poco descanso, altas temperaturas, pero "eso lo sabemos ya, entonces no hay excusas".