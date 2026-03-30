La Selección de Ecuador festejó el cumpleaños del guardameta Hernán Galíndez

La Selección de Ecuador está concentrada para el segundo amistoso de la fecha FIFA ante Países Bajos. La Tri disputará este martes 31 de marzo del 2026 otro amistoso internacional en el Estadio Philips de Eindhoven. Esto como parte de su preparación para el Mundial 2026.

El equipo tricolor, dirigido por Sebastián Beccacece, buscará cerrar la fecha FIFA con un triunfo ante un rival exigente. El grupo de seleccionados festejó el cumpleaños 39 de Hernán Galíndez. El golero nacionalizado recibió abrazos, festejos y cientos de mensajes.

Galíndez se ha convertido en el titular del arco ecuatoriano con Beccacece. Es el dueño del arco tricolor y su rendimiento con sus números ha sido positivo en Huracán de Argentina, su equipo.

Galíndez fue una de las figuras claves en la clasificatoria sudamericana al Mundial. Goza de la confianza de Beccacece y también es uno de los seleccionados más queridos por la hinchada de la Tri.