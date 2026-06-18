Tori Penso, la única árbitra central mujer designada para el Mundial 2026

La árbitra estadounidense Tori Penso será la única mujer designada por la FIFA para dirigir un partido masculino como jueza central durante el Mundial 2026.

Penso fue la encargada del encuentro del Grupo A entre República Checa y Sudáfrica, disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

En el año 2020, se convirtió en la primera mujer en 20 años en pitar un partido de la temporada regular de la Major League Soccer.

También fue la árbitra principal de la Final de la Copa Mundial Femenina de 2023, en la que la selección de España se proclamó campeona ante Inglaterra

Junto a Penso también figura la mexicana Katia Itzel García, quien debuta en una Copa del Mundo masculina como cuarta árbitra. Sin embargo, Penso será la única mujer que ejercerá como árbitra central en esta edición del Mundial.

Ambas siguen los pasos de la francesa Stéphanie Frappart, quien fue la pionera en dirigir un partido mundialista en Catar 2022.