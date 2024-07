Un obrero cayó 10 metros y murió en un edificio en Quito. La Agencia Metropolitana de Control (AMC) suspendió la construcción, en el sector de La Carolina, en el norte capitalino, por la falta de permisos.

La AMC aseguró que presentará una denuncia en la Fiscalía por el incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente.

Esa fue la tercera suspensión de la obra y se realizó con apoyo de la Policía Nacional. Los sellos de clausura fueron colocados de nuevo.

Un obrero murió el 16 de julio de 2024. Él trabajaba en la obra a pesar de que la AMC la suspendió en noviembre de 2023 por no tener los permisos habilitantes.

El 10 de julio una inspección de la AMC corroboró que la construcción no contaba con la licencia LMU – 20 que certifica los planos de la obra y contiene el plan de seguridad. Seis días más tarde el trabajados cayó de una altura de 10 metros, según información del Servicio Integrado de Seguridad ECU911.

José Antonio Vaca, director metropolitano de Inspección, dijo en entrevista a Primicias que, «si se respetaba la orden, esa persona no fallecía porque no debía estar ahí». Y lamentó que no sea un caso aislado.

La AMC reveló que la constructora Tesla Buildings Corporation tiene siete obras que no cuentan con permisos municipales y fueron suspendidas. De acuerdo con Vaca, los avances, aunque no están permitidos, suman de 500 a 7 000 metros cuadrados de construcción.

Vaca adelantó que la denuncia en contra de la constructora será por el delito de desacato a la autoridad por haber roto los sellos de clausura. Además, se investiga la responsabilidad por la muerte el obrero.

