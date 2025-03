Actualizado 11:45

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, reaccionó con firmeza ante las declaraciones emitidas el jueves 20 de marzo del 2025 por la Ministra de Energía, Inés Manzano. En entrevista con Teleamazonas, la titular del Ministerio sugirió que Muñoz podría conocer sobre personas que estarían planeando atentar contra el suministro de agua potable de la capital.

Pabel Muñoz calificó estas afirmaciones como «sensibles e irresponsables» y anunció una serie de medidas inmediatas para garantizar la seguridad de las fuentes hídricas y la tranquilidad de los quiteños.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía, este viernes 21 de marzo, Muñoz informó que, tras conocer las declaraciones de la ministra, suspendió su agenda fuera de la ciudad y coordinó acciones con la vicealcaldesa de Quito, quien actualmente ejerce funciones en su ausencia. Entre las disposiciones adoptadas, destacó tres puntos clave.

En primer lugar, Muñoz ordenó a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) aumentar el número de guardaparques y agentes de seguridad privada para proteger todas las fuentes de agua que abastecen en Quito.

También solicitó a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas la militarización de la infraestructura sensible de la ciudad, incluyendo el Sistema Papallacta Integrado, principal fuente de agua potable de la capital.

Finalmente, anunció que la Procuraduría Metropolitana ya ha presentado a la Fiscalía General del Estado un acto preprocesal que comunica a la autoridad que tiene el deber de investigar un hecho jurídico – penal por las acusaciones de la Ministra de Energía

«Si la Ministra conoce información sensible, lo que debería hacer, lo que debió haber hecho en primer lugar es poner en conocimiento de la Fiscalía y no ventilar esta información en algún medio de comunicación sin los sustentos del caso«.

«No conozco yo en lo particular de nadie que esté queriendo afectar la tranquilidad de los quiteños y de las quiteñas. Pero si cualquier funcionario público conocería información contraria su obligación no es dar entrevistas, su obligación es generar las denuncias del caso», enfatizó Muñoz

Las declaraciones de la Ministra de Energía Inés Manzano, surgieron en contexto de un supuesto sabotaje al Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) en Esmeraldas, que habría causado un derrame de crudo. Según la funcionaria, un informe de inteligencia policial indicaría que las acciones no se limitarían a esa provincia, sino que se extenderían hacia Papallacta, afectando potencialmente el agua potable de Quito.

Por su parte, el Municipio de Quito, por orden de Muñoz, a través de un comunicado oficial, descartó cualquier riesgo de contaminación en las fuentes de agua y aseguró que Epmaps ha intensificado el monitoreo en puntos clave como la Estación Elevadora y la Laguna de Jamaco.

