Murió Maggie Smith, actriz de ‘Harry Potter’ y ‘Downton Abbey’

La actriz británica Maggie Smith, conocida por sus papeles en las películas de ‘Harry Potter‘ y la serie ‘Downton Abbey‘, entre otras, murió a los 89 años este viernes 27 de septiembre del 2024. Así lo confirmó su familia.

En un comunicado, sus hijos Toby Stephens y Chris Larkin precisaron que su madre «falleció pacíficamente» en el hospital en la mañana de este viernes. «Con gran tristeza tenemos que anunciar la muerte de la dama Maggie Smith», escribieron sus dos hijos, refiriéndose a ella por el título de «Dame» que recibió de la reina Isabel II en 1990.

«Falleció pacíficamente en el hospital a primera hora de esta mañana, viernes 27 de septiembre. Era una persona muy reservada y sus amigos y familiares la acompañaron en el final. Deja dos hijos y cinco nietos cariñosos que están destrozados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela», agregaron en la nota.

«Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer su atención y generosidad durante sus últimos días al maravilloso personal del Hospital Chelsea y Westminster» del oeste de Londres, añadieron.

«Les agradecemos a todos sus amables mensajes y su apoyo y les pedimos que respeten nuestra privacidad», afirmaron en la nota.

Leyenda del cine, teatro y televisión británica

Nació en 1934 en el este de Londres y se convirtió en una leyenda del cine y el teatro británicos, así como también la televisión. Con más de 50 películas obtuvo 58 premios y 157 nominaciones, entre ellas seis a los Oscar, donde obtuvo dos galardones por ‘The Prime of Miss Jean Brodie‘ en 1970 y ‘California Suite’ en 1979. También logró cinco BAFTA, los premios del cine británico, uno honorífico y trece nominaciones.

Además, en 1990 Maggie Smith fue nombrada Comandante de la Orden del Imperio Británico por sus servicios al país en el ámbito de las artes.

Durante su larga trayectoria de más de seis décadas, que empezó en 1952, la actriz demostró su versatilidad en numerosos papeles muy variados y fue conocida especialmente por su gracia para la comedia.

Comenzó a actuar en los escenarios del Oxford Playhouse a principios de los años 1950, para luego unirse a las compañías de teatro londinense Old Vic y Royal National Theatre junto a su primer marido, el actor Robert Stephens.

En los últimos años, se hizo famosa entre una audiencia más joven con su papel de Minerva McGonagall en la saga cinematográfica del mago ‘Harry Potter‘, un personaje que la escritora JK Rowling quiso que interpretara ella.

Pero también actuó como madre superiora en «Cambio de Hábito» (1992) , de una mujer neurótica en «Una habitación con vistas» (1986) y una anciana sin hogar en «The lady in the van» (2015). EFE/AFP

