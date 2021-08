Música olímpica

La mejor música para acompañar el mejor evento deportivo del año se encuentra en esta playlist olímpica.

¡Llegaron los Olímpicos! Después de un año de angustia y espera, en el que lamentamos que el mundo no se pudiese unir en uno de los eventos más grandes del deporte debido a la pandemia, ¡por fin llegaron los Juegos Olímpicos de Tokyo! Día tras día de ver a los mejores atletas del mundo darlo todo en una serie de deportes que no dejan de sorprendernos, emocionarnos y llevarnos al límite. Desde atletismo hasta boxeo, desde tiro con arco hasta natación, es uno de los meses más alegres del deporte.

Y para acompañar a nuestros países y a nuestros deportistas favoritos en estos Juegos Olímpicos de verano, traemos una playlist con los mejores hits de este verano. ¿Qué mejor manera de traer aún más adrenalina y emoción a esta amplia lista de deportes que con canciones como Oh my Gwad de Major Lazer, Cógela de DJ Dever, o I found you de Benny Blanco?

Olímpicos de verano

Hay muchos días de deporte por delante y por eso tenemos música por montones, desde clásicos como Daddy Yankee hasta artistas más recientes como Cazzu y Joey Montana. Con esta selección musical estamos listos para “maratonear” todos los deportes que este gran evento tiene para ofrecer. ¡A disfrutar de los Juegos Olímpicos, con la mejor actitud y definitivamente con la mejor música!

