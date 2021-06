Música para corazones rotos

Esta es una selección musical que nos hará compañía cuando tengamos el corazón en pedazos, cuando queramos exorcizar todas las emociones que nos deja el desamor.

A todos nos han roto el corazón y, por supuesto, eso duele. En esos momentos nos sentimos solitarios, aislados; sentimos que todas las penas del universo se han concentrado en nuestro corazón, estamos convencidos que no hay nadie que conozca el dolor como nosotros…

… pero la verdad es que, si para algo sirve la música en esos momentos, es para mostrarnos que no estamos solos.

Para ahogar nuestro dolor en música y ritmo, hemos creado toda una playlist en la que podemos encontrar refugio quienes tenemos un corazón roto… eso, y varias canciones que nos muestran que no estamos solos en esta pena.

Aquí encontrará canciones como Nos queda mucho dolor por recorrer , una dolorosa balada de Ed Maverick Daniel Quién, y el más reciente éxito de Billie Eilish, Your power , en el que habla de quienes nos pisotean y se aprovechan de nosotros; aquí están canciones como La mujer , esa oda de Mon Laferte a las mujeres que han aguantado relaciones devastadoras y tóxicas, y good 4 u de Olivia Rodrigo, una manera de mandar a volar a quienes nos han hecho daño.

Corazón herido

Y también está el más reciente lanzamiento de la banda colombiana Morat junto al talento mexicano de Danna Paola: Idiota, una canción con un ritmo familiar para los fanáticos del dembow y con una letra que nos muestra, con palabras inocentes y dulces, el dolor al que nos puede conducir el amor.

El desamor es parte de la vida. No se lo deseamos a nadie pero, si llega ese momento, recuerda que no estás solo: todo lo que tienes que hacer es poner a sonar estas canciones para saber que no eres el único, y que muchos otros lo hemos superado y que tú también lo harás.

Escuche esta playlist en:

Sobre nuestras playlists…

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: estudio, meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí.