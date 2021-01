Música para gatos hipsters

0 0

Para aquellos gatos que quieren ser conocedores de primera mano del mundo de la música, esta playlist es justo lo que estaban buscando.

En 1938, el famoso conductor de orquesta y cantante Cab Calloway (y muy buen bailarín, hay que decirlo) lanzó el primer diccionario en inglés publicado por una persona negra en Estados Unidos.

No era un diccionario tradicional, sino una colección de términos del mundo del jazz y el swing explicados para los recién iniciados en el tema.

Explicaba como un “cat” (“gato”) era un músico de swing, y cómo “mellow” significa que todo está bien, calmado, incluso feliz; y cómo un “hep cat”, también llamado “hepster”, era una “persona que sabe todas las respuestas, que sabe de qué se habla”; es básicamente un conocedor del mundo de la música, del jazz.

Estos dos términos cambiarían hasta convertirse en la palabra “hipster” que conocemos hoy día.

Así que no, esta playlist llena de música increíble no es necesariamente para gatos… aunque no se pierde nada al compartirla con las mascotas.

Esta lista de reproducción, con artistas poco conocidos pero que vale la pena chequear como Mrs. GREEN APPLE, Local Natives, Bastille y más, es para aquellos “hep cats” o gatos que conocen (o que quieren conocer) como la palma de su mano el mundo de la música, las tendencias, lo que no es tan popular pero que es de la mejor calidad.

Es para esos gatos que quieren conocer el “jive” de la música actúal. En fin… esta es una lista hecha para aquellos gatos que quieren pasar un rato bastante “mellow”.

