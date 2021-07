Música para los días de fútbol

Para esta temporada de fútbol que no da cuartel, tenemos la música que lo llenará de emoción y adrenalina en cada partido.

¡Estamos en temporada de fútbol! Cada día hay 90 minutos imposibles de olvidar, que nos llevan al borde de nuestros asientos, que nos hacen saltar en los momentos críticos, que nos ponen a gritar de frustración y de emoción cada vez que el balón se acerca al arco. ¡Son días de abrir una cerveza con los amigos y de ver algunas de las jugadas más increíbles del deporte!

La emoción del fútbol también vive en las repeticiones de los mejores goles, en los amigos con los que se comparte la pasión, gritos de los hinchas… y, por supuesto, en la música. Esa es la razón por la que, para mantener al máximo esa adrenalina antes, durante y después de cada partido, les traemos una playlist que captura toda la emoción de gritar “¡Goooool!”.

Tardes futboleras

Esta es una selección llena de temas que nos ponen a cantar, a saltar, a gritar a todo pulmón; es una selección que trae el icónico grito de batalla de You give love a bad name , así como también está ese sonido latino y a la vez internacional de Mi gente , con la que J Balvin nos invita a bailar; está la fuerza imparable de Detroit Rock City de KISS y también tenemos el sonido de Start me up , que prende nuestros motores con sus primeros acordes.

Estos son días de adrenalina pura y no hay que desperdiciarlos. Solo acomódese en la sala de su casa, traiga muchos bocadillos y varias cervezas y a algunos amigos, y disfrute de lo mejor del fútbol con la música adecuada.

Escuche esta playlist en:

