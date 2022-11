Musk bromea mientras cientos de empleados dejan Twitter

El nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, bromeó en las últimas horas en su propia cuenta en la red social sobre el rumbo de la compañía, tras conocer que cientos de empleados renunciaron como respuesta al ultimátum lanzado por el magnate de «trabajar muchas horas a alta intensidad» o dejar la empresa.

Su último tuit cuestiona que varios senadores estadounidenses hayan pedido a la Comisión Federal de Comercio investigar a Twitter cuando al mismo tiempo la plataforma de criptomonedas FTX hace perder miles de millones de dólares a sus clientes. Todo ello con una foto de un par de rinocerontes apareándose en la sabana africana.

Pocas horas antes se expresó sencillamente con el meme de una bandera pirata (la calavera y las dos tibias sobre fondo negro), al que siguió un fotomontaje de un enterramiento donde tanto el muerto como los enterradores llevan el logo de Twitter, sugiriendo que muere un modo de entender Twitter y nace otro.

Pero junto a las bromas, Musk también tuvo tiempo para el triunfalismo. Aseguró en otro tuit que la red «ha conseguido un nuevo máximo histórico de tráfico LOL (acrónimo en ingles para referirse a reírse mucho)».

Mientras el propietario tuitea entre bromas y veras, ha ordenado cerrar la sede de la compañía desde hoy y hasta el lunes, inutilizando incluso los pases electrónicos de acceso de los trabajadores y bloqueando momentáneamente a varias personas dentro de la sede en la noche del jueves.

New Twitter policy is freedom of speech, but not freedom of reach.



Negative/hate tweets will be max deboosted & demonetized, so no ads or other revenue to Twitter.



You won’t find the tweet unless you specifically seek it out, which is no different from rest of Internet.