Nadie como DJ Snake

Uno de los músicos más intrépidos de la electrónica cumplió 36 años, y lo celebramos reviviendo todas esas canciones de su discografía, únicas y siempre frescas, que nos ponen a bailar sin control.

Hay pocos artistas como DJ Snake, que pueden experimentar con tantos ritmos, desde los sonidos latinos hasta el EDM más puro, desde el pop hasta los sonidos tradicionales al otro lado del mundo… pero aún así sus canciones se sienten únicas, se sienten suyas.

“Es difícil encontrar el balance entre probar cosas nuevas y tener tu propio estilo, tu propio toque y sonido”, dijo DJ Snake en una entrevista con Rolling Stone India. “Intento ir a la izquierda cuando la gente espera que vaya a la derecha”.

Su verdadero nombre es William Sami Étienne Grigahcine, aunque a estas alturas todos conocemos a este músico francés como DJ Snake (le decían “serpiente” porque, en sus días de hacer graffiti, siempre lograba escurrirse de la policía).

Desde muy joven había empezado a jugar con los sonidos electrónicos y a los quince años ya había abandonado la escuela para dedicarse a trabajar en una tienda de discos; a los 19 ya estaba produciendo y a los 25 ya tenía su primera nominación al premio Grammy, gracias a su participación en el álbum Born this way de Lady Gaga.

DJ Snake, 36 años

Poco después empezaron a llegar los hits: desde Butterfly efect, que lo puso en el mapa, hasta el éxito viral que fue No More, que se convirtió en un meme de internet; desde la popular canción junto a Major Lazer de Lean on , que suena en discotecas hasta el día de hoy, hasta el éxito con ritmo tropical de Taki taki , que reunió a artistas como Cardi B, Selena Gomez y Ozuna.

Para celebrar los 36 años recién cumplidos de uno de los artistas más osados de la escena musical, traemos una playlist que recopila los más grandes éxitos de DJ Snake un solo lugar. Esta es una colección de hits y beats imperdibles, una discografía que nos puede poner a bailar toda la noche al ritmo de la electrónica. ¿Qué mejor celebración de cumpleaños que esa?

