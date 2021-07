Nadie como Lola Indigo

Llena de actitud y con algunas de las canciones más populares y bailables del momento, no hay otra artista en el mundo como Lola Indigo.

No hay voz como la de Lola Indigo: no se trata solo del flow con el que lanza rimas, o el ritmo que nos hace querer bailar toda la noche. Esta es una voz que, viniendo del otro lado del charco, lleva por nuevos rumbos el sonido urbano, mezclándolo con géneros como el funk y el pop; es una voz llena de actitud, que no se deja manipular por nadie, que emana personalidad en cada línea.

Miriam “Mimi” Doblas se dio a conocer en Operación Triunfo, en el 2017. Y aunque fue la primera en ser eliminada de este reality, se intuía que eso no era lo último que veríamos de una mujer de su carisma y voz.

Cuando volvió, ahora con el nombre de Lola Indigo, lo hizo con uno de los más grandes éxitos de España: Ya no quiero ná , un hit que puso a todo el país a bailar a su ritmo, a intentar copiar sus elaborados pasos, a cantar con la misma ferocidad y actitud.

Desde ese momento, Lola Indigo se ha convertido en uno de los referentes del sonido latino, con éxitos innegables e imparables que se han extendido a ambos lados del Atlántico.

Voces top: Lola Indigo

Canciones como la rítmica Lola Bunny , la seductora Mujer bruja (que, según ella, captura la esencia de su sonido y personalidad) y su reciente hit de verano Calle , la han convertido en una de las artistas más importantes de la música en español.

Ahora, después de tanta espera, llega el segundo álbum de Lola Indigo: La niña. “El nuevo disco son todas las referencias que tenía cuando era niña, todas las mujeres que quería ser: Gwen Stefani, Ciara, Christina Aguilera…”, dijo hace unas semanas en una entrevista con El Independiente.

“El sonido tiene mucho de lo que se conoce de mí, está muy empapado de ese pop de la diva de los 2000”. Lleno de colaboraciones con artistas reconocidos, desde TINI y Belinda hasta el joven Roy Borland y la legendaria Mala Rodríguez, este nuevo disco ve a una Lola Indigo mucho más fuerte y segura, dispuesta a experimentar con los géneros, con ritmos más pegados y una vibra que, en el fondo, se siente netamente latina. ¡Es un éxito que no vamos a dejar de bailar!

Para escuchar este disco y todos los éxitos que la llevaron a este momento clave en su carrera, hemos armado una playlist con la voz de Lola Indigo. Desde sus comienzos hasta sus más recientes éxitos, este es el sonido de una artista como ninguna otra.

