Nadie reconoce a Mick Jagger en un bar de Carolina del Norte

Mick Jagger, líder de la mítica banda The Rolling Stones llegó a un bar en la localidad de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, pero ninguno de los presentes lo reconoció.

Lo más curioso es que el bar estaba lleno de fanáticos de The Rolling Stones que compraron entradas para el concierto de la banda que se desarrollaría un día después y estaban dispuestos a pasar un buen rato.

El mismísimo Mick Jagger subió una foto a su cuenta de Twitter en la que se lo ve para mientras toma una cerveza sin ser molestado por nadie. Momentos después el dueño del bar reprochó al camarero que atendió al músico y confirmó la presencia de la estrella del rock en el lugar.

Out and about last night in Charlotte, NC pic.twitter.com/BWssvivAII