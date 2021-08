Nadie suena como Elvis Costello

La energía y la profundidad que hay detrás de cada una de sus canciones no tiene par. Elvis Costello es el rock en su máxima expresión.

“Elvis Costello escribe novelas en tres minutos” dice Liza Phair. Ella tiene razón: a lo largo de cuarenta años como una de las voces más fuertes y osadas del rock, Elvis Costello ha creado canciones que resuenan a lo largo de generaciones, historias en tan solo tres minutos de música que se sienten universales. “Es un poeta con un corazón punk”.

Ahora que la música de Elvis Costello ha probado que ni siquiera el idioma es una barrera para llegar a todo el mundo, queremos celebrar a uno de los artistas más influyentes, osados e inventivos de la historia del rock con una selección de sus mejores canciones.

Este es Elvis Costello en su mejor forma: el particular y fuerte sonido de Pump it up , el sonido que mezcla la crítica política en Inglaterra con un toque de tristeza en Oliver’s army , los ritmos del new wave británico que se mezclan con ese sonido único del R&B americano en Everyday I write the book .

Elvis Costello, Super Star

Y ahora también tenemos sus éxitos en español, gracias a una gran variedad de artistas que han prestado sus voces para traer a nuestro idioma su poesía musical: gracias al nuevo proyecto Spanish Model, que toma uno de sus icónicos álbumes y lo traduce a nuestra lengua, ahora tenemos una nueva versión de Pump it up cantada por Juanes y la icónica This year’s girl con la voz de la chilena Cami… y ahora llega la icónica Radio radio , con su sonido movido y sus letras paranoicas, con la inconfundible voz de Fito Paez.

No hay sonido en la historia del rock como el de Elvis Costello: sus letras son cautivadoras, sus ritmos son osados, su música es un experimento que podría fallar pero que siempre resulta ser un hit. ¿Cómo resistirse a explorar ese sonido, que justo traemos en esta lista de reproducción?

