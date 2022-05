NASA confirma que bola de fuego cruzó por cielo de Estados Unidos

Científicos de la NASA confirmaron que una bola de fuego cruzó el cielo a toda velocidad sobre tres estados del sur de Estados Unidos.

De acuerdo con la agencia espacial, más de 30 personas en Arkansas, Luisiana y Mississippi reportaron haber visto el meteoro excepcionalmente brillante alrededor de las ocho de la mañana del pasado miércoles 27 de abril.

Además, el avistamiento fue seguido por numerosos estruendos escuchados en Claiborne y los condados circundantes.

La NASA detalló que la bola de fuego sería ser «una pieza de un asteroide de aproximadamente un pie de diámetro con un peso de 90 libras».

El objeto se desplazó con rumbo al suroeste a una velocidad de 88 mil 500 kilómetros por hora, fragmentándose al descender en la atmósfera terrestre.

La fragmentación de la bola de fuego generó suficiente energía para generar perturbaciones que se sintieron en tierra, con estruendos y vibraciones percibidos por las personas en el área. Situación que conmocionó a la población.

Finalmente, la NASA añadió que la bola de fuego fue 10 veces más brillante que una luna llena.

❗️Here’s the official report received from NASA regarding this morning’s fireball (bolide) pic.twitter.com/3YtwW0Dbq3