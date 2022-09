La NASA publica nuevas fotos de choque con asteroide

El mundo tiene ahora nuevas fotografías impresionantes de la colisión de esta semana de una sonda espacial con un asteroide, la primera prueba de defensa planetaria en su tipo.

La NASA dio a conocer el jueves las fotografías del espectacular acontecimiento tomadas por los telescopios espaciales Hubble y James Webb.

Telescopios de los siete continentes también observaron cómo la sonda DART de la NASA se estrelló contra el inofensivo asteroide Dimorfos, a 11 millones de kilómetros (7 millones de millas) de la Tierra, con el objetivo de alterar su órbita.

Los científicos no conocerán el cambio exacto hasta noviembre. Se prevé que los resultados de la prueba generen confianza en el uso de la técnica contra un asteroide peligroso que algún día pudiera venir en dirección a la Tierra.

.@NASAWebb & @NASAHubble caught the DART impact on camera – the 1st time that Webb & Hubble were used to simultaneously observe the same celestial target.



