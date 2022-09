La NASA revela los impactantes colores de Júpiter

La nave espacial Juno de la NASA ha revelado los colores «complejos» y la estructura de las famosas nubes de Júpiter.

En el momento en que se tomó la imagen en bruto, Juno se encontraba a unos 5.300 kilómetros por encima de las nubes de Júpiter, a una latitud de unos 50 grados, y viajaba a unos 209.000 kilómetros por hora en relación con el planeta.

La atmósfera de Júpiter

All the better to see you with! This recent #JunoMission view of Jupiter's atmosphere shows how image processing can reveal additional details for scientists to study. More: https://t.co/jH6oGt8vT9

📸 processed by Björn Jónsson pic.twitter.com/rzx71IvJVR — NASA Solar System (@NASASolarSystem) August 31, 2022

La primera imagen, analizada por el científico Björn Jónsson, se procesó para representar los colores aproximados que vería el ojo humano desde el punto de vista de Juno.

En tanto, la segunda imagen proviene de los mismos datos sin procesar, pero en este caso, Jónsson la procesó digitalmente para aumentar tanto la saturación del color como el contraste para afinar las características a pequeña escala y reducir el ruido.

The intriguing streaks in this recent view of Jupiter are hazes floating above the planet’s cloud tops. Scientists don’t know exactly how they form, at least not yet. Learn more: https://t.co/lh0GuYWc7d

📸 Image processed by Gerald Eichstädt pic.twitter.com/WqG8GnIfqg — NASA's Juno Mission (@NASAJuno) April 2, 2020

La NASA destaca que esto revela algunos de los aspectos más «intrigantes» de la atmósfera de Júpiter, incluida la variación de color que resulta de la diferente composición química.

Además, la naturaleza tridimensional de los vórtices giratorios de Júpiter y las pequeñas y brillantes nubes emergentes que se forman en las partes más altas de la atmósfera.

Shallow lightning, clouds of ammonia and water, and a hail of “mushballs” – my instruments are revealing more about Jupiter’s stormy interior: https://t.co/36PAy6a5mJ pic.twitter.com/E52DLT5lBp — NASA's Juno Mission (@NASAJuno) August 5, 2020

