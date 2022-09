La NASA suspende nuevamente despegue de su cohete lunar

El despegue del nuevo cohete lunar de la NASA fue cancelado el sábado a último momento por segunda vez en una semana, sin fecha prevista de partida, postergando así el inicio del programa estadounidense Artemis para devolver a los humanos a la Luna.

Luego de una segunda tentativa frustrada el sábado a causa de una fuga de combustible, la Nasa no intentará lanzar su nuevo cohete -que no lleva tripulantes- en los próximos días y pospuso aún sin fecha su partida, explicó un responsable de la agencia estadounidense.

