Nature’s Garden dona suplementos para pacientes con cáncer

La mano de Nature’s Garden se extiende y los que más necesitan son los beneficiados, sobre todo en esta época donde la lucha es de todos.

Fiel a su compromiso de cuidar la salud de los ecuatorianos, Nature’s Garden realizó una importante donación de sus productos en beneficio de la salud de los ecuatorianos.

La empresa entregó al Comité de Damas de Solca (Sociedad de Lucha contra el Cáncer) suplementos para fortalecer el sistema inmunológico.

Se trata de alrededor de 10.500 suplementos que ayudarán a los pacientes a mejorar su condición médica.

Entre los productos están: Inmunolive, Triple C Forte720 frascos), Triple C Forte, Triple C Advance, Magnesiolive y Eucamiel. Dicha entrega se hizo en la matriz de Solca, en Guayaquil.

Aparecen en la foto, de izquierda a derecha:

Ma. Carmen Torres de Baida -Voluntaria

Mirabel Estrada de Suárez -Presidenta del Cómite de Damas

Marissa Valarezo Sánchez – Gerente de Natures Garden

Mónica Estrada de Malnati – Voluntaria

Lupita Fuentes de Ycaza – Voluntaria

Pacientes sonrientes y con mejores defensas

Estos productos serán administrados entre los pacientes de Solca, quienes por su condición médica son más susceptibles a contraer cualquier tipo de infecciones.

Sin duda alguna es importante que ellos tengan un sistema inmune fortalecido, y la donación de productos de Nature’s Garden ayudará para esa finalidad.

Es así como la empresa privada, en este caso Nature’s Garden sigue aportando a la sociedad y a una mejor calidad de vida de las familias ecuatorianas; en esta ocasión, a través de sus donaciones para pacientes con cáncer.

Muestra del Lote de productos donados por Nature’s Garden

