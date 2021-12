Navidad Latina

Esta es una lista de reproducción que le pone un poco de ritmo a nuestras celebraciones navideñas.

Hay tradiciones que deberíamos cambiar en navidad: quizá no es muy buena idea comer tanto dulce en las noches de novenas para no levantarnos con un dolor de estómago de pesadilla; quizá no deberíamos colgar las luces de navidad desde el primero de noviembre; quizá deberíamos dejar que los niños intenten adivinar qué podrán ser sus regalos… Y, si nos pregunta, también cambiaríamos los villancicos clásicos por algo que nos mueva más, algo como…

Si ya está cansado de escuchar los mismos cánticos durante estas novenas, o escuchar las mismas canciones navideñas en inglés una y otra vez, le ofrecemos una alternativa.

Metámosle algo de sabor y ritmo a estas festividades con la voz seductora de Karol G, con el sonido irresistible de J Balvin, con la actitud inconfundible de Don Omar y muchos otros artistas urbanos.

No todo el mundo tiene ganas de cantar villancicos… pero le aseguramos que muchos tendrán ganas de cantar y bailar toda la noche los temas que traemos. Y si gusta, podría ser su nueva tradición navideña.

Escuche este Playlist en:

Spotify: NavidadLatina

Deezer: NavidadLatina

