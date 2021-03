En proceso de curarse de su enésima lesión muscular, el estilo de vida del brasileño Neymar vuelve a ser cuestionado en Francia. Esta vez, por la supuesta falta de sueño que le producen dos de sus aficiones: el reality show y los videojuegos.

El diario «L’Equipe» interroga si su higiene de vida es la más conveniente cuando Neymar se dedica a la tv o videojuegos. Ver el Big Brother de Brasil hasta altas horas de la madrugada o jugar al «Counter-Strike», un popular videojuego son motivo de crítica.

«¿Es malo ver telerrealidad o estar con un videojuego hasta las 3 horas? No, pero el asunto es menos anodino para la imagen de alguien cuando las actividades nocturnas se repiten y te llamas Neymar», cuestiona el medio.

El brasileño, de 29 años, se perdió el pasado miércoles los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Barcelona.

Con 15 problemas físicos registrados en las últimas tres temporadas, que le impidieron jugar otras dos cruciales eliminatorias de Champions en el pasado (Real Madrid, en 2018, y Manchester United, en 2019), el estilo de vida del futbolista ha pasado a estar todavía más cuestionado.

En febrero, «Le Parisien» llamó al fisiólogo Jean-Bernard Fabre para conocer la relación entre el modo de vida del jugador y sus repetidas lesiones.

«Cuando te pasa una vez, puedes pensar que es mala suerte, pero es que a Neymar le pasa todos los años», aseguró entonces Fabre.

El delantero también ha sido criticado en los foros de hinchas del PSG por haber colgado un tweet el 24 de febrero a las 3:53 horas en el que contaba que iba a dormir, después de haber visto el Big Brother Brasil (en su país natal la diferencia horaria con Francia es de -4).

Pocos días antes de eliminar al Barcelona en los octavos, el astro del PSG colgó un mensaje en Instagram para quejarse del tratamiento mediático.

«El otro día colgué mi programa de ejercicios desde que me levanté hasta que me acosté y no vi a nadie decir: ‘mirad cómo es profesional y se cuida’. Vosotros publicáis solo lo que vende».

A pesar de todas las polémicas que acumula, incluida la de una acusación de violación en 2019 desestimada por la Justicia, el jugador más caro del mundo está cerca de renovar su vínculo con el PSG, que termina en junio de 2022. EFE

El paso de Cristiano Ronaldo en Juventus ¿Fracaso?