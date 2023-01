Nicolás es eliminado de MasterChef Ecuador

Un nuevo reto de eliminación cargado de emociones y secretos se vivió hoy en MasterChef Ecuador. Los participantes compitieron en dos etapas. La primera fue una prueba de velocidad en la que los cocineros tuvieron que preparar el huevo pochado perfecto.

Santiago, Jamil, Sol, Henry, Johjan, Andrés, Edison y Nicolás lo intentaron varias veces. Sin embargo, el primero en lograrlo fue Henry y por su habilidad y velocidad subió al balcón y se salvó de la eliminación.

¡Henry logra el huevo pochado perfecto y sube al balcón! #MasterChefEcuador pic.twitter.com/vudPmygASH — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 13, 2023

En la segunda etapa los cocineros contaron un secreto y tuvieron 45 minutos para cocinar un plato que represente lo que revelaron.

Ya en las cocinas, la desesperación se apoderó de los cocineros. A Johjan se le cayó la salsa y Nicolás cometió errores al preparar la masa de su pasta.

Johjan, además, tuvo problemas con la olla de presión. No se selló bien y cuando el chef Rasuch se acercó a su estación salió humo y tuvo que cambiar de olla.

😱Siempre hay accidentes en la cocina y esta vez casi lo sufre el chef Rausch. #MasterChefEcuador pic.twitter.com/oAhNSlPffU — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 13, 2023

Ya al pasar al atril, el secreto de Nicolás fue revelado. “Me fui de la casa a muy corta edad un día que me mandaron por compras y no he regresado hasta ahora con mis papas”, escribió en su carta. Nicolás no pudo evitar quebrase al presentar su plato y hablar de su secreto y los momentos duros que vivió.

Por otra parte, el secreto de Edison generó varias reacciones. “La mejor limpia para buenas energías es ir al cementerio, coger flores frescas y marchitas, hacerse un baño y tomarse el brebaje”, reveló. Edison logró representar bien su secreto en su plato. Sin embargo, a la carne y la salsa le faltó un poco de sal.

El secreto de Edison es algo fuera de lo normal pero de lo más interesante. #MasterChefEcuador pic.twitter.com/iDaDbAyHY1 — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 13, 2023

El siguiente en pasar frente a los jueces fue Jamil. “Por mi culpa un integrante de mi familia murió”, relató. Él se refería a un conejo que tenía su hermana y que por accidente se le cayó y murió. Sobre el plato, los jueces le dieron buenas críticas e incluso el chef Rausch le dio un cachetito y lo envió directo al balcón.

Jamil se presenta con un tenebroso secreto que menos mal pudo explicarlo y ya podemos respirar. #MasterChefEcuador pic.twitter.com/1Rd2PgSij0 — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 13, 2023

Sin embargo, la revelación que más llamó la atención fue la de Johjan. “Yo tengo un secreto que en realidad no sé si vaya a afectarme la vida por que no fue en el tiempo de mi esposa. Tengo una hija que ella nunca se ha enterado”, contó.

Es bastante extraño compartir esa clase de secretos en televisión nacional, pero Johjan necesitaba liberarse. #MasterChefEcuador pic.twitter.com/ZIEjKsSugG — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 13, 2023

Finalmente, tras escuchar todos los secretos y probar los platos, los jueces decidieron que Nicolás abandone las cocinas de MasterChef Ecuador.