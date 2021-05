Niña se salvó de ser secuestrada en Florida, Estados Unidos

Alyssa, una niña de de once años de edad, jugaba con slime azul en una parada de buses de la localidad de Florida, Estados Unidos, cuando vivió un aterrador pasaje.

La pequeña niña fue víctima de un intento de secuestro. Mientras jugaba un hombre bajó de un auto y corrió en su dirección para secuestrarla, lo que no logró gracias a la rápida reacción de Alyssa.

Según reveló la misma niña, recurrió a una técnica que vio en la serie de ficción ‘La Ley y el Orden’, no dudó en aplicarla y resultó efectiva horas después del intento de secuestro.

Cuando el hombre intentó secuestrarla, la niña embarró en sus brazos el slime azul con el que jugaba, así lo había visto en la serie como una recomendación para que la Policía pueda localizarlo e identificarlo.

Según el portal de noticias de Yahoo, » La astucia de Alyssa captó la atención de la protagonista de Law & Order: SVU, la actriz Mariska Hargitay, quien no dudó en aplaudir la valentía de la pequeña. «Alyssa, primero que nada, me alivia y estoy agradecida de que estés a salvo. Y me siento honrada de formar parte de tu increíble historia», escribió Hargitay en su cuenta de Instagram. «Eres una jovencita valiente, fuerte e inteligente»».

Ocho horas después del aterrador pasaje, la Policía logró atrapar al hombre que intentó secuestrar a la niña y detalló que el slime en sus brazos fue de gran ayuda para su identificación.