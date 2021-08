Niño de dos años se infiltró en el partido entre FC Cincinnati y Orlando City

FC Cincinnati y Orlando City se enfrentaron en una fecha más de la MLS en Ohio y el partido fue testigo de un curioso intruso.

Cuando el partido ya llevaba 70 minutos jugados, un pequeño niño de dos años de edad, llamado Zaydek, decidió saltar la barrera de seguridad y escabullirse en el terreno de juego, ante la mirada de los aficionados que estaban en el estadio.

La madre del pequeño, identificada como Morgan Tucker, se dio cuenta de lo que estaba pasando y decidió correr detrás del pequeño para evitar cualquier tipo de problema.

Según el portal de noticias RT, “Con el apuro del momento se resbaló y cayó al suelo de espaldas, con el niño en brazos. Sin embargo, enseguida se puso en pie y se lo llevó de vuelta a las gradas”.

El momento del incidente fuera del partido quedó grabado en video y subido a las redes sociales en donde varios usuarios tomaron el pasaje con jocosidad y resaltan la evidente desesperación de Morgan, quien hizo un pique explosivo con tal de alcanzar a su pequeño hijo.

We hope this mother and her young pitch invader are having a great day. 😂

pic.twitter.com/hKfwa6wyWI