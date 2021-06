Niño puso a la venta su bien más preciado para salvar a su perro

Bryson, un niño de ocho años residente en Lebanon, Estados Unidos, tuvo que tomar una medida extrema para ayudar a su perro a sobrevivir a una infección estomacal.

El perro del pequeño Bryson fue diagnosticado con parvovirosis canina y sus gastos médicos ascendían a 700 dólares, ante esta situación el niño decidió vender un preciado tesoro para costear las facturas.

Bryson montó un puesto improvisado en el jardín de su casa para vender sus queridas tarjetas de Pokemón y así recolectar dinero para ayudar a su perro.

Según el portal de noticias RT, » Poco después, su madre puso en marcha una recolecta en línea a través de GoFundMe con una meta de 800 dólares, que gracias al masivo apoyo de la gente recaudó más de 5.000 dólares. De este modo, el perro pudo ser atendido y puesto fuera de peligro».

This will give you all the feels:



After finding out his dog was sick, 8-year-old Bryson started selling his most prized possessions to pay for the dog's treatments: his own Pokémon cards. Now that's true love. pic.twitter.com/xuO7QT2QoE