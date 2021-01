Por primera vez, niños y niñas galapagueños conversaron en tiempo real con astronautas que están orbitando la tierra a 340 km de altura, esto fue posible al proyecto educativo «Galápagos Infinito».

El sueño de los niños de Galápagos se cumplió, ellos conectaron con el espacio, allá en el infinito con la estación espacial donde conversaron en tiempo real con Victor Glober , uno de los siete astronautas que conforman la “Misión Espacial 46”

Este privilegio es posible por el proyecto “Galápagos Infinito”, desarrollado por el Consejo de Gobierno de Galápagos y la Fundación Naveducando

Niños conversaron en tiempo real con astronautas, los detalles de esta noticia mire en el siguiente video:

Incoming @ARISS_status event@NASA_Astronauts @AstroVicGlover will speak with students of Escuela Oswaldo Guayasamin in Puerto Ayora, Galápagos – Ecuador 🇪🇨



Telebridge via ZS6JON

Live streaming: https://t.co/3BNyDjdbbB



17:18 UTC – downlink 145.800 MHz over South Africa 🇿🇦 pic.twitter.com/obVuhmltQW