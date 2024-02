Niños y niñas son reclutados por bandas desde los 6 años en Ecuador

La Policía Nacional identificó que la participación de menores de edad en delitos se realiza con mayor frecuencia. De acuerdo con sus datos de organizaciones sociales y autoridades, en Ecuador niños y niñas se encuentran involucrados en diversos hechos de violencia desde los seis años.

El caso más reciente ocurrió en La Magdalena, sur de Quito, este miércoles 7 de febrero del 2024. Uniformados aprehendieron a tres personas, entre ellos dos adolescentes, implicados en el delito de robo en el transporte público. Durante la detención se los encontró con un arma blanca con la que habrían estado amedrentando a los pasajeros.

Paola Suárez, jefe del Distrito Eloy Alfaro de la Policía, detalló que esta situación es cada vez más frecuente en la ciudad, pues en los últimos operativos se han identificado a varios menores de edad cometiendo delitos. “Casi en todos los procedimientos están adolescentes y también se ven inmersos niños y niñas, son menores de 12 años«, agregó.

Verónica Pólit, miembro de Pacto por la Niñez y Adolescencia, señala que el reclutamiento de menores inicia desde los seis años y en empieza en contextos de las calles. “Las mismas características de desarrollo de un niño o adolescente les hace más vulnerables a ser captados y manipulados por parte de las bandas«, agrega.

Además, Pólit asegura que hay un reclutamiento de niños y niñas a través del enamoramiento de tipo engañoso, sobre todo en el caso de adolescentes mujeres, pero también es frecuente el reclutamiento con amenazas, extorsiones y violencia.

No obstante, pese a que desde el 2023 el reclutamiento de menores está tipificado como un delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) no ha existido un avance en el tema, según expertos. Pólit afirma que hasta la fecha no hay sentencias y tampoco se han implementado una política de prevención de la delincuencia juvenil.

Situación que representa un grave problema en el desarrollo de su infancia. «Los ponen en contextos de riesgo y en situaciones de conflicto con la ley penal. Generalmente cuando son reclutados por las bandas no existen mecanismos de abandono o salida de esas bandas, lo cual implica que pueden perder su vida”, recuerda Pólit.

Por esta razón, exhorta a las autoridades a actuar de forma eficiente y no sobredimensionar la criminalización adolescente porque en Ecuador el número de menores privados de libertad es el del 1.2% de la población penitenciaria.

