«No se acepta nuestra humanidad»: Willow Smith defiende a su padre tras polémica en los Óscar

Willow Smith, hija de Will Smith y Jada Pinkett Smith, habló por primera vez de la bofetada de su padre a Chris Rock durante la ceremonia de los premios Óscar.

Recientemente, Will pidió disculpas a Chris por sus actos, aunque el comediante ha pedido tiempo antes de mantener una conversación o aceptar las excusas. Smith ha entendido la posición de Chris y ya no se ha referido al tema.

Sin embargo, Willow durante una entrevista a Billboard, decidió defender a su padre tras varios meses después de la polémica.

«Veo a toda mi familia como seres humanos. Los amo y los acepto por toda su humanidad. Y se espera que actuemos de una manera que no es propicia para una vida humana sana y no es propicia para ser honesto», se sinceró la cantante de 21 años.

Además, se refirió al trato que han tenido los medios de comunicación con Will Smith por la bofetada a Chris Rock. «No me sacudió tanto como mis propios demonios internos«, señaló.

«Debido a la posición en la que nos encontramos, a veces no se acepta nuestra humanidad, y se espera que actuemos de una manera que no conduce a una vida humana saludable ni a la honestidad«, agregó Willow Smith.

