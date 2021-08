«No tienes de que sentirte culpable»: Roberto Manrique habla de su orientación sexual

Roberto Manrique compartió una publicación en su cuenta de Instagram en el que habla de su orientación sexual. En un video, el actor ecuatoriano reveló que es homosexual y que tiene tiene una relación desde hace siete años.

“Quiero decirles una cosa muy importante, muy íntima, muy personal, de las que nunca he hablado y ahora he sentido el impulso de hablarlo, y es mi sexualidad”, inidicó su relato en el video de cerca de 9 minutos.

“Nunca me había parecido importante contar que soy homosexual, porque realmente consideraba que es irrelevante. Hay otros aspectos de quién soy, que realmente son lo prioritario”, reveló el actor.

Manrique, recordado por su papel de Santiago Sanín en «Sin senos sí hay Paraíso”, detalló que estuvo sintiéndose raro y que logró llegar a la raíz del problema.

Contó que se dio cuenta de que lo que lo estaba limitando era su falta de amor propio. “No me termino de amar”, manifestó. Además, Roberto Manrique señaló que al darse cuenta de ese sentimiento, comenzó a indagar más hondo y descubrió que esa ausencia de cariño a sí mismo recaía en la culpa.

No obstante, Roberto recordó que su niñez fue difícil pues empezó a sentir culpapor sentirse atraído emocional y sexualmente por otros hombres. Por ello, con el tiempo sintió necesario hablar del tema públicamente; a pesar de que su orientación sexual no es un secreto y por el contrario, sus amigos y familia la conoce dese hace más de 20 años.

«Me estaba engañando. Había una parte de mi. Hay una parte de mi que no puede terminar de fluir hasta que yo le diga a este Robertito que está dentro: No tienes de que sentirte culpable«, manifestó Roberto Manrique.