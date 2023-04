Noah Matthews, primer actor de Disney con síndrome de Down

El 28 de abril Disney + estrenará una de las últimas apuestas de su cartelera: la película de Peter Pan & Wendy. La novedad de la historia alrededor de la de Peter Pan y los niños perdidos es la inclusión en los actores, pues un joven que tiene síndrome de Down forma parte del reparto.

Noah Matthews Matofsky, de 15 años, es especialista en la actuación en teatro. Se presentó al casting de la película para conseguir el papel de Slighly, uno de los niños perdidos que viven en la Tierra de Nunca Jamás.

“Fue una experiencia increíble. Tenía mi propio tráiler e hice muchos amigos fantásticos. Todos aprendimos a pelear con espadas y me encantó”, dijo Matthews al portal The Sun. “Tenía mucho guion y me lo tenía que aprender muy rápido, pero fue muy emocionante y lo disfruté mucho”, agregó.

Como capitán de Los Niños Perdidos, Slighly muestra que el Síndrome de Down no es un impedimento ni representa una dificultad para el aprendizaje. El desempeño del actor en la historia es impecable y el director de la película, David Lowery, tiene altas expectativas para el estreno de la cinta.

