El presidente ecuatoriano Daniel Noboa dispone un arancel de 27% a los productos importados desde México. La decisión la anunció este lunes 3 de febrero del 2025.

«Ratificamos nuestra postura de firmar un Tratado de Libre Comercio con México. Pero, hasta que eso suceda y sea una realidad, vamos a aplicar un arancel del 27% a los productos que importamos, con el objetivo de promover nuestra industria y que exista un trato justo a nuestros productores», escribió Noboa en su cuenta de X.

Como demostramos estos días, el Nuevo Ecuador siempre ha estado abierto a la integración comercial, pero no cuando hay abuso.



Ratificamos nuestra postura de firmar un Tratado de Libre Comercio con México. Pero, hasta que eso suceda y sea una realidad, vamos a aplicar un arancel… pic.twitter.com/mqezXjityM — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) February 3, 2025

La publicación del presidente Noboa está acompañada de un gráfico en el que muestra la balanza comercial entre Ecuador y México. Según el gráfico, entre enero y noviembre del 2024, la balanza fue deficitaria en -218%. Es decir, el país importa más de lo que exporta a esa nación.

En 2022 Ecuador y México avanzaron en las negociaciones para la firma de un Acuerdo Comercial. Sin embargo, este no se cerró debido a la negativa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario no permitió que el banano y camarón ecuatorianos ingresaran a México con preferencias arancelarias, por lo tanto, no hubo una negociación. La negociación no se retomó y Ecuador rompió relaciones diplomáticas con México en abril de 2024.

Según las cifras del Banco Central, las importaciones desde Ecuador a México representaron 573 millones de dólares entre enero y noviembre del 2024. Mientras que las exportaciones alcanzaron los 337 millones de dólares.

Entre los principales productos que ingresan de México a Ecuador están productos farmacéuticos, máquinas y aparatos mecánicos, carros y sus partes, máquinas y aparatos eléctricos, y cosméticos.

En tanto, Ecuador envía a México alrededor de 320 productos, entre ellos banano, camarón, cacao, minerales, manufactura, etc.

